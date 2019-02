Písek – Vždy v úterý a v pátek se v Domě dětí a mládeže (DDM) v Písku schází kroužek plastikového modelářství, který má přes dvacet členů. Chodí sem jak kluci, tak i holky.

Kroužek plastikových modelářů funguje pod DDM v Písku. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

„Staví se tady plastikové modely, což jsou modely, které se sestavují ze stavebnic, kde jsou jednotlivé části modelu odstříknuty z plastu, případně se doplňují jiným materiálem," vysvětlil vedoucí kroužku a ředitel píseckého DDM Milan Malík.

Děti si zde mohou stavět víceméně, co chtějí, a to například letadla, transportéry, tanky, lodě, sportovní auta nebo ponorky.

Je to ovlivněné pouze tím, že pokud chtějí jet na nějakou soutěž nebo mistrovství České republiky, tak tam jsou dané kategorie. „V dětských kategoriích nejsou všechny modely, třeba lodě a ponorky na mistrovství žáků chybí," podotkl vedoucí plastikových modelářů.

Kroužek je na tom, co se týče soutěží, dlouhodobě velmi dobře. Jeho členové přiváží pravidelně úspěchy z mistrovství České republiky žáků a juniorů. „Vracíme se vždy minimálně s jedním až dvěma mistry republiky, v září pak odjíždíme na mezinárodní mistrovství a i odtud si vozíme úspěchy," vyjmenoval Milan Malík.

V minulých letech dokonce někteří svěřenci píseckého DDM reprezentovali Českou republiku na setkání modelářů v Anglii.

Podle ředitele jsou ale i děti, které se soutěží neúčastní. „Dělají to jen pro radost, jak kdo chce," dodal.

Kroužek plastikových modelářů funguje v Písku už řadu let. Jeho tradice byla na nějakou dobu přerušena a obnoven byl asi před patnácti lety.

Pokud jde o finanční náročnost tohoto koníčku, školné na rok zde stojí tisíc korun s tím, že jediné, co si dítě musí přinést, je samotný model. Zbytek tady dostane. Model je možné koupit v prodejnách pro plastikové modeláře, ale i v hračkářství.

Do kroužku chodí děti od šesti let. Mohou ho navštěvovat i mladší, ale trvá hodinu a půl, což je pro malé děti dlouhá doba na to, aby se soustředily. „Je dobré, když s nimi může chodit rodič a pomoci jim. Jinak to ale není problém, jsou i modely určené pro předškolní děti," doplnil Milan Malík.

ANKETA: Jak dlouho kroužek navštěvujete a co vás baví?

Josef Polanský

8 let

Do kroužku chodím prvním rokem a zatím mě to moc baví. Nejvíc se mi asi líbil model, který jsem dělal jako první. Nejčastěji dělám letadla, ale zkoušel jsem i ponorku.

Kryštof Vazač

10 let

Navštěvuji kroužek už čtyři roky. Nejraději lepím letadla nebo tanky. Jezdím také na soutěže, byl jsem druhý na mistrovství České republiky. Dělal jsem ponorku.

Jakub Filař

9 let

Chodím do kroužku asi dva roky. Nejraději ze všeho dělám modely letadel, přesněji stíhaček. Zúčastnil jsem se třeba soutěže v Písku, kde jsem dostal ocenění.