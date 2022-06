Muzeum chystá komentovanou prohlídku keltské výstavy

Písek - Prácheňské muzeum připravuje na středu 29. června od 16 hodin komentovanou prohlídku výstavou Keltové na jihu Boiohaema. Výstavou provede Jaroslav Jiřík, vedoucí Archeologického oddělení muzea a jeden ze spoluautorů výstavy. Navíc je při prohlídce možné se vyptat na různé detaily. Pokud se vám termín nehodí, další takovou prohlídku muzeum pořádá ve středu 20. července od 16 hodin.

Učili se první pomoc. Pochoďák provedl žáky písecké Husovky zdravovědou

V létě nebude fungovat dětský bazén ani venkovní terasa

Písek – Plavecký stadion v Písku bude v červenci otevřen denně od 8.30 do 19 hodin. Parní komory budou v provozu od pondělí do neděle od 8.30 do 11.00 a od 14.00 do 18.30 hodin. Jak informovala mluvčí Městských služeb Písek Lenka Gareisová, bude kvůli opravám uzavřen dětský bazén, a to po celé letní prázdniny. Z technických důvodů nebudou přístupné venkovní terasa ani venkovní areál. V srpnu pak bude zavřený celý plavecký areál. Důvodem je rekonstrukce výměníkové stanice.

Město připraví nové dvě třídy pro děti ukrajinských uprchlíků

Písek – Ve volném objektu Mateřské školy Sluníčko vzniknou dvě třídy pro adaptační skupiny určené dětem ukrajinských uprchlíků v předškolním věku. Během července a srpna budou zrekonstruovány dvě třídy, k nim náležející sociální zařízení a nezbytné zázemí pro personál. Počítá se také s vestavbou kuchyňky a šaten, rekonstrukcí rozvodů vody, kanalizace, topení a elektroinstalace. „Příprava prostor pro adaptační skupiny bude stát 1,4 milionu korun bez daně, v ceně není zahrnuto vnitřní vybavení. Věříme, že firmy i v této složité době vše stihnou dokončit v průběhu hlavních prázdnin,“ řekla vedoucí odboru školství a kultury Marie Cibulková.

Město Písek zajišťuje od března provoz adaptačních skupin pro děti ukrajinských uprchlíků v pavilonu družin v ZŠ T. G. Masaryka, což značně omezuje provoz školní družiny. „Naším cílem je, aby škola mohla od září fungovat bez omezení, proto jsme vybrali prostory v Mateřské škole Sluníčko, které je možné během poměrně krátké doby zrekonstruovat pro potřeby adaptačních skupin. Ty budou totiž potřeba i po prázdninách, protože pro ukrajinské děti není v mateřských školách dostatek volných kapacit,“ uvedla Marie Cibulková. V současnosti adaptační skupiny navštěvují více než tři desítky předškolních dětí ukrajinských uprchlíků. Věnují se jim zejména Ukrajinky, které mají potřebné vzdělání.

Zdrogovaná řidička ujížděla policistům až do poklidné čtvrti rodinných domů

Naboural do svodidel

Písek – Městská policie přijala oznámení od muže z Písku, že viděl opilého muže nasedat v Jeronýmově ulici do auta a následně s vozidlem odjet směrem na Vrcovice. Jednalo se o muže z Písku, kterého hlídka nalezla ve Vrcovické ulici nedaleko zahrádkářské kolonie. Strážníci zjistili, že muž řídí vozidlo bez platné STK a navíc s ním cestou naboural do svodidel. Řidič se odmítl podrobit dechové zkoušce na alkohol, stejně tak odběru krve. Z jeho dechu i motoriky však bylo patrné, že je pod vlivem alkoholu, což také hlídce přiznal. Na místo byla tedy přivolána Policie ČR, která si událost převzala k dořešení.

V Nádražní ulici naboural auto a ujel

Písek - Písečtí dopravní policisté řeší dopravní nehodu, která se stala v době mezi 19. až 24. červnem v Nádražní ulici v Písku. "Před domem s číslem popisným 388 parkoval majitel osobní automobil značky Suzuki SX4, do kterého narazil zatím nezjištěný řidič, nechal za sebou třicetitisícovou škodu a ujel," popsala písecká policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová a dodala: "Obracíme se na případné svědky popisované dopravní nehody, aby kontaktovali policisty na lince 974 235 254 či 158."