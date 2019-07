Nemocnice využije peníze na koupi nového ultrazvuku pro dětské oddělení. Podle primáře oddělení Martina Gregory vyjde ultrazvuk na čásku kolem milionu korun. "Na darech od sponzorů se nám podařilo vybrat zhruba 570 000 korun. Zbytek částky poskytne nemocnice," řekl primář.

Suma od pivovaru má ale dvě položky. Na hotovosti to bude 40 000 korun, část podpory dodá pivovar nemocnici formou svých nealkoholických piv Driver. Podle Dušana Krankuse pivo obsahuje potřebné minerály, bílkoviny, vitaminy, antioxidanty a čistou vodu. "Během léta postupně do nemocnice dodáme 1000 nealkoholických piv, která pacientům zpestří jídelníček. S nemocnicí fungujeme v jednom městě, navíc se s ředitelem Tomášem Fialou dobře známe. Nemocnice má v okolí výborný zvuk a my ji chceme touto formou podpořit.“ A hned dodává, že i v příštím roce chce nemocnici přispět znovu. „Vzniká nová tradice,“ doplňuje.

Ředitel nemocnice Tomáš Fiala oceňuje, že nápad s nealkoholickým pivem přišel v době, v níž celá republika zažívala velice parný začátek letních prázdnin a na území České republiky padaly desítky teplotních rekordů. „Pitný režim na lůžkovém oddělení je velice důležitý. Samozřejmě klíčový je pochopitelně souhlas ošetřujícího lékaře.“

Šek si Tomáš Fiala slavnostně převezme na pivovarských výročních oslavách v sobotu 24. srpna.