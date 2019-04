Písek - Najít v sobě kousek hrdiny a zazpívat si přímo na Pískovišti? Letos budou program na hudební stage na Fügnerově náměstí tvořit spolu se sborem Fusion přímo návštěvníci Pískoviště.

„V pátek 10. května od 13 do 16 hodin a v sobotu 11. května od 10 do 12 hodin se uskuteční FUSION FREE MIC, otevřená hudební zkouška pro veřejnost. To znamená, že si kdokoliv může přijít a zazpívat si spolu se sborem Fusion, zájmovou skupinou mladých muzikantů a zpěváků od 13 do 21 let,“ vysvětluje produkční Sladovny Petra Mojžíšová.