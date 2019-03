Písek - Čas plyne jako voda v řece Otavě. Do začátku letošního festivalu dětské radosti, který všichni znají pod názvem Pískoviště, už zbývají jen necelé dva měsíce.

Pod střechou Sladovny, která vůbec poprvé tuto oblíbenou třídenní akci pořádá, to vře a probublává. Vře to i v ulicích města. Organizační tým, do něhož patří nejen lidé z písecké galerie, ale velkou měrou také místní zájmové spolky, skupiny či ochotníci a umělci z nejrůznějších koutů České republiky, skládají jednotlivé dílky stavebnice, kterou si od 10. do 12. května užijí nejen děti. Určují se lokace, jejich náplň i obsazení a pracuje se na konečné verzi programu, který bude představen začátkem dubna.