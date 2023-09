Město zvýší poprvé od roku 1992 místní koeficient pro výpočet daně z nemovitosti, a to z hodnoty 1 na 1,4. Navýšení tedy bude o čtyřicet procent. V případě schválení změny zákona o dani z nemovitých věcí, kterou připravuje vláda, vzroste celkově na hodnotu 2,5.

Obecně závaznou vyhlášku, která koeficient pro výpočet daně z nemovitých věcí stanovuje, schválilo na svém čtvrtečním jednání zastupitelstvo města. Mnozí ale nesouhlasili s tím, že není vhodná doba na zvyšování. „Přijde mi vůči lidem nefér zvyšovat daně v době, kdy takovým způsobem rostou náklady na život," konstatoval zastupitel Josef Knot a navrhl materiál odložit. Zastupitelé Marek Anděl a Jiří Černý se vyjádřili, že bod nepodpoří. „Město musí získat peníze jinde, ne od lidí," podotkl Jiří Černý.

Jak uvedl starosta Michal Čapek, náklady rostou nejen lidem, ale také městu. „Chápu, že to není příjemný materiál pro nikoho z nás, ale nedá se nic dělat," zmínil. Peníze vybírané prostřednictvím daně z nemovitosti se využívají například na údržbou veřejného prostoru, komunikací, parků a dalších věcí.

Jaké bude reálné navýšení daně pro příští rok, ukáže ještě rozhodnutí vlády, jak vysvětlil vedoucí finančního odboru MÚ Písek Ladislav Toman. „Vláda připravuje návrh změny zákona o dani z nemovitých věcí, který by měl navyšovat základní zákonné sazby uvedené v zákoně na 1,8násobek. Tyto sazby se násobí místním koeficientem, a to znamená celkové navýšení daně o násobek 2,52 oproti letošnímu roku,“ vysvětlil vedoucí s uvedením příkladu. Obyvatel Písku, který letos platil například za svůj byt daň z nemovitosti ve výši tisíc korun, by měl příští rok v případě schválení platit 2520 korun.

Výnos daně z nemovitých věcí je v současnosti 100% příjmem obce, a tak by to mělo zůstat. Za posledních pět let činil průměrný příjem města Písek z této daně 23 milionů korun, po navýšení to bude zhruba 58 milionů. Vláda ve svém daňovém balíčku chystá rovněž snížení daňových příjmů pro obce. Tento nižší výnos by měly pokrýt právě o 1,8násobek navýšené sazby daně z nemovitých věcí.