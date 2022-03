Sběrné místo funguje v přízemí objektu kina Portyč v Čechově ulici 406 (vchod z ulice V Portyči). Je otevřené denně od 10.00 do 13.00 a od 15.00 do 20.00 hodin. Před vchodem jsou vyčleněná parkovací místa pro ty, kteří přivezou materiální pomoc. Do kdy bude pokračovat příjem věcí, by se mělo rozhodnout během úterý.