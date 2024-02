Kolem podpory nových zubařů se v Písku hodně a vášnivě diskutovalo. Po prvotním odmítavém stanovisku nakonec zastupitelé tuto formu přilákání nových stomatologů do města přijali. Město jim půjčí dva miliony, když si tady otevřou praxi.

Zastupitelé už loni v prosinci schválili podporu nových zubařů formou bezúročné půjčky ve výši dvou milionů korun. Na svém čtvrtečním jednání probrali konkrétní podmínky dotačního programu, který následně schválili.

Zastupitelé schválili dotační program na podporu nových zubařů v Písku.Zdroj: Deník/Lucie Kotrbová

Největším odpůrcem stále zůstává pirátský zastupitel Martin Brož, který při projednávání rozpočtových změn navrhl vyjmutí vyčleněných šesti milionů na tento účel. Neuspěl. I při samotném hlasování o dotačním programu zůstal jediný z přítomných zastupitelů proti. Od začátku mu vadí především zvýhodňování této profese před jinými. Na prosincovém zasedání přišel s protinávrhem, že chce podpořit dotačním programem všechny lékaře, učitele a řemeslníky. Ani tehdy se s podporou nesetkal.

O konkrétní podobě dotačního programu informoval místostarosta Písku Josef Soumar. „Vycházeli jsme z již existujících dotačních programů. Prostředky budou určené pouze pro nové zubaře, nikoli pro ty, kteří zde už vykonávají praxi,“ uvedl s tím, že z vyčleněné částky šesti milionů korun bude možné podpořit ze letošní rok maximálně tři zubaře, každého částkou dva miliony korun. Bezúročná půjčka může být čerpána na úpravu či opravu prostor pro ordinaci, vybavení nebo plat zdravotní sestry. Splátky mohou být rozložené na pět, sedm nebo klidně deset let dle dohody. Podmínkou je zahájení lékařské praxe na území města do 12 měsíců od poskytnutí půjčky a její trvání minimálně do konce splatnosti.

Návrh na podporu nových zubařů předložil Hlas Písku. Důvodem je akutní nedostatek stomatologů ve městě a jejich další ubývání. Loni totiž ukončili v Písku bez náhrady svou praxi tři zubaři a do konce roku 2024 by mělo ubýt dalších pět.