Novinkou letošního adventu bude vyřezávaný betlém na Velkém náměstí. Tradiční slaměný se přestěhoval ke Kamennému mostu.

Slaměný betlém u Kamenného mostu v Písku. | Foto: Deník/ Lucie Kotrbová

V pátek 29. listopadu se bude pod vánoční strom na Velkém náměstí instalovat dřevěný vyřezávaný betlém, který tak bude už pátým do sbírky píseckých betlémů. Jeho autorem je dřevořezbář a písecký rodák Jiří Nekola a finance na jeho výrobu se podařilo sehnat prostřednictvím veřejné sbírky. Uspořádal ji spolek Cohiba Musica, který stojí za projektem Písecké betlémy a zároveň se stará o adventní program ve městě. „Náklady na tento betlém nebylo v našich silách pokrýt, a tak jsme to zkusili formou sbírky. Až nás dojalo, s jakým se setkala úspěchem. Lidem to nebylo lhostejné a za to jim patří velký dík,“ zmínil za spolek Jan Němec.