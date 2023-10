Po silnici mezi auty nebo po vyšlapané cestičce v trávě? Ke dvěma dosavadním variantám přibude konečně třetí a nejlepší. Na Výstavišti se buduje nový chodník - v úseku, kde chyběl.

Chodník o délce sto metrů propojí část parkoviště, která je nejblíž k řece, a nezpevněnou parkovací plochou, kde bývá pouť nebo cirkus. V tomto úseku totiž dosud chodník chyběl a lidé museli přebíhat po silnici nebo kolem po trávníku, ve kterém kvůli tomu vznikaly vyšlapané pěšiny.

Práce začaly 2. října a dokončeny mají být podle mluvčí písecké radnice Petry Měšťanové do konce října. „Věříme, že by to mohlo být i o něco dříve," zmínila mluvčí. Vysoutěžená cena za chodník je 734 tisíc korun bez DPH.