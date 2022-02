Písek se bude snažit získat peníze na rekonstrukci i z jiných zdrojů. Už má přislíbenou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 58,5 milionu korun. Do poloviny tohoto roku ale musí splnit všechny podmínky, například vysoutěžit zhotovitele stavby. „Budeme se také ucházet o dotaci z Krajského investičního fondu, ze kterého bychom mohli získat až 30 milionů korun,“ poznamenal Petr Hladík.

Práce na přeměně objektu bývalého internátu na pobytové zařízení pro seniory by měly trvat 22 měsíců. Kromě rekonstrukce samotné budovy se počítá také s její nástavbou, změnou střechy na rovnou a vybudováním přístavby kuchyně, která bude dimenzovaná na přípravu až tisíce jídel. Obědy pro seniory totiž v současné době zajišťují školní jídelny. „Považuji za důležité, aby senioři měli vlastní jídelnu. Je to totiž otázka diet, složení stravy i toho, co seniorům chutná, což je samozřejmě často odlišné od jídel, která se vaří dětem,“ vysvětlil místostarosta Hladík.

V plánu jsou také terénní úpravy, vybudování parkoviště, chodníků, rekreační zahrady nebo oplocení. Nový seniorský dům bude mít kapacitu téměř 60 míst v jedno a dvoulůžkových pokojích. Pro klienty jsou kromě pokojů naprojektovány v každém patře pobytové prostory, jakési obývací pokoje, pro různé aktivizační činnosti. V přízemí by měl být společenský sál pro přednášky, koncerty nebo větší akce. Vznikne tu také recepce a potřebné zázemí pro zaměstnance.