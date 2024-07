„Byli jsme nadšeni z liliové louky, krásné byly i květinové pyramidy v ulicích a otevřený prostor u kostela. Zaujalo nás i to, jak velké množství lesů město vlastní a jakým způsobem je spravuje,“ řekl předseda mezinárodní poroty Christy Boylan z Irska během závěrečného vyhodnocení celého dne.

„Pravidla hodnocení byla poměrně striktní. Bylo dáno deset oblastí, které mezinárodní porota hodnotí. A na svou práci měla přesně daný čas. Vzhledem k tomu, že Písek má co prezentovat, bylo poměrně obtížné poskládat program tak, aby porotci viděli co nejvíc a vešli jsme se do časového limitu,“ řekl Ondřej Kofroň z odboru životního prostředí, který účast města v soutěži zaštiťuje.

Město se snažilo představit i tradice, a tak porotcům zazpíval místní folklorní soubor Písečan a tradiční sečení trávy kosou předvedli členové Spolku sekáčů a kosců.

Celkové výsledky budou vyhlášeny až v září v Maďarsku. Podle Christy Boylana jsou všechna soutěžící města a obce svým způsobem vítězi, protože musela splnit mnoho přísných kritérií, aby se mohla klání zúčastnit. „Naší rolí při soutěži Entente Florale Europe je dávat městům a obcím různá doporučení, kam dál, kde je prostor ke zlepšení,“ dodal český zástupce hodnoticí komise Jaroslav Brzák.

Soutěž Entente Florale Europe vyhlašuje nevládní nezisková organizace Association Européenne pour le Fleurissement et le Paysage se sídlem v Bruselu. Projekt je znám již od roku 1975 a iniciovaly ho dvě květinové velmoci – Francie a Velká Británie. Garantem české účasti v této mezinárodní soutěži je Ministerstvo životního prostředí a organizátorem soutěže v ČR je Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu.