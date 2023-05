Dopravní hřiště se snažilo město odkoupit už řadu let. Neúspěšně. Jeho majitelem byl Automotoklub Stanislava Maliny, který se však loni dostal do likvidace. Areál přešel pod Automotoklub České republiky, který ho nabídl k prodeji formou aukce. Písek se jí zúčastnil, avšak také neúspěšně. Nejvyšší nabídka v aukci činila 11 330 000 korun, město přestalo přihazovat při jedenácti milionech.

Dopravní hřiště jde do aukce. Podaří se městu ho koupit a vrátit svému účelu?

I přes neúspěch v aukci se Písek dostal zpět do hry, když mu Automotoklub ČR nabídl areál za 11,5 milionu korun. Zda nabídku přijmout, nebo ne, řešili písečtí zastupitelé na svém posledním jednání. Shoda panovala v tom, že by město mělo areál vykoupit, zrekonstruovat a vrátit k původnímu účelu dětem. Otázky se vznášely nad cenou a celým průběhem aukce, která měla podle mnohých pouze vyšroubovat kupní cenu. "Určitě jsem pro, aby dopravní hřiště v Písku fungovalo, ale co ta cena? Musíme počítat s tím, že během rekonstrukce do budovy ještě tak deset milionů nacpeme," zamýšlel se zastupitel Josef Knot a stejně uvažovali i jeho další kolegové. Padl i návrh na vybudování zcela nového dopravního hřiště jinde nebo na vznik několika menších hřišť například u základních škol.

Starosta Písku Michal Čapek navrhoval nabídku i přes vysokou cenu přijmout. "Dražby se zúčastnilo mnoho zájemců, zda vážných nebo takzvaně nastrčených, už se nedozvíme, a cena je dána právě zájmem v dražbě. Měli bychom to schválit i přes to, že je částka jiná než cena odhadní," poznamenal s tím, že jakákoli nová stavba na jiném místě bude vždy budit negativní emoce. Rekonstrukce stávajícího dopravního hřiště bude jednodušší.

Zastupitelé se nakonec přiklonili k tomu areál koupit i za vyšší částku. Jednadvaceti hlasy schválili koupit hřiště od Automotoklubu ČR.

Areál s pozemky, kterého se prodej týká, má celkovou plochu téměř tři a půl tisíce metrů čtverečních. Jedná se o administrativně - výrobní budovu a dopravní hřiště. Budova si žádá kompletní rekonstrukci. Část, která dříve sloužila jako dopravní hřiště, je v současné době v neudržovaném stavu. Příjezd do areálu vede přes pozemek ve vlastnictví města Písku a dokonce část dopravního hřiště se také nachází na městském pozemku.