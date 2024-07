Město Písek chce v příštím roce vyzkoušet novou službu, a to sdílený elektromobil. Vůz by mohli využívat zaměstnanci městského úřadu i veřejnost.

Zapojení města do pilotního projektu nazvaného Peoplecar schválila na svém červencovém jednání rada města. Jak vysvětlila místostarostka města Petra Trambová, cílem projektu je zvýšit povědomí o elektromobilitě a zjistit, jak velký by byl o službu sdílení auta ve městě velikosti Písku zájem. „Chceme to zkusit. Auto by využívali jednak pracovníci městského úřadu a ve zbytkovém čase by si pak rezervaci mohli udělat i ostatní občané," nastínila místostarostka s tím, že auto by parkovalo na veřejném prostranství, pravděpodobně před novým sídlem městské policie na Alšově náměstí, kde by byla zároveň umístěna nabíječka.

Půjčování vozu by probíhalo ve dvou režimech – v pracovním, kdy by byl k dispozici zaměstnancům městského úřadu na služební cesty, a privátním, kdy by vůz sloužil občanům, a to za mírný poplatek. „Výhodou této služby bude snadná dostupnost sdíleného auta, protože se bude rezervovat, platit i otvírat přes aplikaci v mobilním telefonu,“ vysvětlila Petra Trambová.

Auto by bylo v majetku společnosti E-Community Solutions, s. r. o., která se bude o provoz vozu kompletně starat, bude provozovat aplikaci, zajistí úklid i servis auta a také nonstop „hotline“ pro řešení problémů.

close info Zdroj: Pexels zoom_in Elektromobil. Ilustrační foto.

Do projektu Písek půjde jen v případě, že získá dotaci. Pilotní testování se uskuteční i v Považské Bystrici na Slovensku a na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě.

Celkové náklady na projekt by se pohybovaly kolem 740 tisíc korun a spoluúčast města by byla zhruba 260 tisíc korun. Provoz sdíleného vozu je v souladu s Plánem udržitelné mobility města Písek. Hlavní cíle projektu Peoplecar zahrnují snížení emisí CO2, zvýšení využití městských vozidel pomocí chytré technologie sdílení, rozšíření dostupnosti cenově dostupné a ekologické dopravy, podporu technologických inovací a ověření modelu služby prostřednictvím pilotních testů.