V červnu by se mělo začít pracovat na vybudování zpevněné cyklostezky vedoucí od hřebčince do Semic. Vítěze výběrového řízení, kterým je společnost COLAS CZ, schválili radní města na svém posledním jednání. Ačkoli měl Písek na akci připraveno v rozpočtu 25 milionů korun, nový úsek o délce 1,2 kilometru vyjde podstatně levněji. „Stavbu se podařilo vysoutěžit za 12,4 milionu korun bez DPH," podělil se o dobrou zprávu místostarosta Písku Josef Soumar. Prozradil, že o stavbu cyklostezky byl mezi stavebními firmami velký zájem. Do výběrového řízení se jich přihlásilo devět, což nebývá zcela obvyklé.