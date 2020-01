Plný sál písecké knihovny ukázal velký zájem veřejnosti o budoucnost lokality bývalých Žižkových kasáren. Ve středu v podvečer se tu konalo projednání rozpracované územní studie, která má přinést vizi na následujících mnoho let.

Úkolem číslo jedna je vyřešit dopravní napojení čtrnáctihektarového území. Podle místostarostky Písku Petry Trambové je na dobré cestě jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic, které přislíbilo spoluúčast. „Úpravy týkající se komunikace I/20, tedy sjezdy a nájezdy, by mohly jít z velké části za ŘSD, což by byla obrovská pomoc,“ konstatovala. I tak ale zbývá řada dalších dopravních staveb jako kruhové objezdy, parkovací domy či celkové vybudování komunikací v areálu. Studie také počítá s vykoupením a zbouráním dvou domů u kruhového objezdu spojujícího Pražskou a Dvořákovu ulici.

Na dopravním řešení spolupracuje mimo jiné Stanislav Grech z dopravního inspektorátu Policie ČR. Ten připomněl, že v současné době je jediné napojení lokality z Pražské ulice, které rozhodně není dostačující. Denně zde projede v obou směrech 12,5 tisíce aut. Podobně vysoké i vyšší denní průjezdy mají všechny dotčené komunikace v okolí. Nejvytíženější je úsek od Cadillacu směrem na České Budějovice. Denně tu v obou směrech projede 23,5 tisíce aut. Dopravu je třeba výrazně zklidnit, a to především v Pražské a Čelakovského ulici.

Studie propojuje areál kasáren s lokalitou Sv. Václav dvěma přemostěními pro pěší a cyklisty. Jedno vytvoří pěší spojení z Václavského Předměstí do Čelakovského ulice, kde vznikne piazzetta, jakési náměstíčko s pěší zónou. Druhé přemostění by bylo dál ve směru na Prahu na úrovni severního bloku kasáren.

Bazén by měl podle architektů stát hned u dnešního sjezdu ze silnice I/20 naproti domovu pro seniory a sportovní hala hned vedle. Obě stavby vychází z projektů, které už má město hotové. U bazénu se počítá pouze s vnitřním prostorem. „Venkovní plavání by v této lokalitě nebylo vhodné,“ vysvětlila místostarostka Písku a předsedkyně pracovní skupiny Petra Trambová.

V linii podél hlavního tahu směrem na Prahu by dál stály dva parkovací domy. „Tyto stavby jsou záměrně umístěny co nejblíž k hlavní silnici. Chceme zachytit co možná nejvíc aut hned na kraji lokality, aby doprava nepokračovala dál. Zároveň budou budovy sloužit jako hluková bariéra od silnice,“ vysvětlil za ateliér FACT, který studii zpracovává, architekt Martin Křenek.

Kromě haly a bazénu má v lokalitě vzniknout především bydlení, a to v ucelených chráněných blocích. Maximálně pětipodlažní bytové domy mají vyrůstat v severní i jižní části kasáren, ale také například v Burketově ulici. Celkem se počítá s téměř pěti stovkami bytů. Stavět by zde mělo jednak město především takzvané startovací byty pro mladé rodiny, ale určitě také developeři. Studie plánuje také novou mateřskou školu pro sto dětí či komerční vybavenost jako sportovní ubytovnu nebo hotel.

Součástí studie, respektive později projektu bude navržená etapizace i financování. Na to zaznělo na besedě mnoho dotazů, které ale zatím nedokáže nikdo přesně zodpovědět. Nejedná se o plány na příštích pár let, ale spíš desetiletí. První krok má však město za sebou. Vznikla vize na novou lokalitu Písku, která se má nazývat Pražská brána. Připomínky a náměty k ní mohou lidé posílat do konce února na mail městského architekta josef.zabransky@mupisek.cz.