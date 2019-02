Písek/Deggendorf - Jedno z největších dramat v historii svého města prožívají v těchto dnech obyvatelé bavorského Deggendorfu, který je partnerským městem Písku.

Na snímku jsou stánky partnerských měst Wetzlar a Deggendorf na Městské slavnosti v Písku před dvěma lety. | Foto: Archiv MÚ Písek

Za více než pět let kontaktů se lidé vzájemně znají, ať již jde o sportovce, studenty nebo členy kulturních souborů a hudebních těles. Proto také Písečtí, kteří mají největší problémy s velkou vodou už za sebou, pozorně sledují vývoj událostí v Deggendorfu.

Písek nabídl partnerskému městu pomoc. Již v sobotu bylo připraveno k cestě do Bavorska auto s šestičlennou posádkou, vysoušeči a dalším potřebným vybavením.

„Vedení města Deggendorf a krizový štáb za nabídku poděkovaly a využijí ji až v pozdějším období při likvidaci následků povodně," informovala Edita Kučerová z odboru školství a kultury Městského úřadu v Písku.

Podle dostupných informací jsou Deggendorfští událostmi doslova šokováni. Po velké povodni v roce 1954 tady realizovali množství opatření a věřili, že řeka Dunaj město neohrozí. Do historického centra se voda sice nedostala, ale pravý břeh řeky je zcela zalitý a lidé museli být evakuováni. ⋌(kol)