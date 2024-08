„Je obecně známo, že včasný záchyt nemoci mnohonásobně zvyšuje šanci na uzdravení a celkovou prognózu. V písecké nemocnici se věnujeme celé řadě preventivních vyšetření, ať už jde o rakovinu prsu, onemocnění ledvin, cukrovku nebo právě rakovinu tlustého střeva a konečníku – odborně kolorekta,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan.

Screeningovou kolonoskopii – vyšetření tlustého střeva a konečníku – provádějí lékaři písecké nemocnice desítky let. Vyšetření je určeno lidem ve věku 50 a více let bez rozdílu pohlaví a provádí se buď pro pozitivní test na skryté krvácení do stolice, nebo jako primární preventivní vyšetření rakoviny tlustého střeva a konečníku.

„Pacienty k nám většinou objednávají praktičtí lékaři, může se ale objednat i sám po konzultaci v naší gastroambulanci. Několik dnů před vyšetřením se musí dodržovat určitá dietní opatření, den před a v den vyšetření pak následuje příprava čisticím roztokem. Vyšetření trvá 20 minut a provádí se většinou v analgosedaci, kdy pacientovi podáme léky navozující klid a tlumící bolest. Screening provádíme moderními přístroji – flexibilními endoskopy značky Olympus. Po skončení pacientovi postoupíme zprávu s výsledkem vyšetření a předáme ho doprovodu,“ sdělil Pavel Kerner, lékař Gastroenterologického pracoviště Nemocnice Písek.