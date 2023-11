/ANKETA/ Nedostatek zubařů je velký problém dnešní doby. Mnozí za svým stomatologem dojíždějí i do jiných krajů, někdo zubního lékaře vůbec nemá. Toto téma se otevřelo i na posledním jednání píseckých zastupitelů.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Pavel Sonnek

Opoziční zastupitelé Michal Turek a Karel Chytrý (Hlas Písku), oba také lékaři a primáři písecké nemocnice, předložili návrh na dotační program pro zubaře v Písku. Město by podle nich mělo mimo jiné nabídnout každému novému zubaři v Písku bezúročnou půjčku ve výši 1,5 milionu korun na dobu deseti let. Jak poznamenal Michal Turek, v současné době odchází do důchodu silné ročníky zubařů. „Hodně jich také pracuje v důchodovém věku," uvedl s tím, že letos ukončili v Písku bez náhrady svou praxi tři zubaři a do konce roku 2024 by mělo přibýt dalších pět.

„Uvědomujeme si, že to není povinnost města a je to nesystémové. Měla by to řešit vláda, ale když budeme čekat a nic nedělat, ujede nám vlak a bude pozdě," shrnul Michal Turek a dodal, že mnohá jiná města se snaží v tomto směru jednat.

Zubaře se snaží přilákat na jih penězi, byty či ordinacemi. Chybí všude

Finanční výbor přijal k záměru kladné stanovisko, ale doporučuje nastavit pravidla obecněji. Podle starosty Michala Čapka (ANO) by bylo hodně těžké nastavit jasné podmínky dotace. Zastupitel Luboš Průša (Pro Písek) tuto formu podpory neschvaluje. „To budeme dražit zubaře? Kdo dá víc, tam si otevře ordinaci?" namítal. Podobně skeptický byl i místostarosta Michal Přibáň (ODS). „Je to těžce nesystémové a nemohu to podpořit. Kromě toho i v jiných oborech chybí lékaři," podotkl.

Naopak podporu vyjádřil Petr Hladík (KDU-ČSL). „Zubaři opravdu nejsou. Mám osobní zkušenost, protože můj zubař v Protivíně skončil bez náhrady a vážně je problém sehnat jiného," konstatoval.

Dostatečnou podporu se však nakonec mezi zastupiteli získat nepodařilo a usnesení nebylo přijato.

Podporu nových zubařů řešili nedávno také zastupitelé v sousedním Táboře. Stomatologům zde nabízí byty, ordinace, různé dotace a naposledy přiklepli dotaci studentce posledního ročníku, která by mohla v dohledné době zahájit praxi. Formou grantu podporuje nové lékaře na svém území také Jihočeský kraj.

V Táboře lákají studující zubaře dotací. Zastupitelé by rádi, aby brali místní

Od příštího roku by díky tomu měla otevřít praxi i nová zubařka v Milevsku.

Samosprávy se často snaží přilákat nové lékaře vlastními možnými prostředky, nicméně za zajištění stomatologické péče jsou odpovědné zdravotní pojišťovny. Pokud pacient nemá zubaře, měl by se obrátit na svou pojišťovnu, která by měla pomoct s hledáním. Pacienti bez vlastního stomatologa mohou v rámci akutní péče vyhledat zubní pohotovost.