Výstavba nové sportovní haly je plánována podél východní části stávající obloukové haly. Podle architektonické studie by měla mít vnější rozměry 36 x 46,6 m a výšku 12 m. "Navržené rozměry hrací plochy 22 x 42 m by umožnily využití haly pro florbal, futsal a házenou," poznamenala tisková mluvčí s tím, že nosná část je navržená z železobetonových sloupů a dřevěných plnostěnných vazníků. Obvodový plášť by měl být ze sendvičových stěn s okenními pásy.