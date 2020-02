Územní odbor Písek má za loňský rok nejlepší objasněnost kriminality v kraji. Přes 77 procent případů se podařilo vyřešit, což je ještě o dvě procenta více než za rok 2018, kdy Písek obsadil také první příčku. Pro srovnání – krajský průměr je 66 procent, celorepublikový 46 procent.

Podle vrchního komisaře Michala Waltera to jasně vypovídá o kvalitní práci policistů. „Naši lidé odvedli vynikající práci, ale důležitá je i spolupráce s městskou policií, starosty obcí i samotnými občany. Že to funguje, ukázal i lednový případ střelce, kdy nám veřejnost pomohla s jeho dopadením,“ zmínil.

Trestných činů bylo za loňský rok o necelou stovku více než v roce předcházejícím. Nejsložitěji objasnitelná je majetková kriminalita. „Často tomu bohužel jdou poškození naproti, když si nedávají pozor na své věci,“ poznamenal Michal Walter.

V poslední době je také stále větší problém s kriminalitou páchanou přes internet. „Přesouvá se tam všechno – drogy, úvěrové podvody, vydírání… Dneska narážíme na drogy prodávané a distribuované přes internet a stopa často vede do ciziny, což je pro dosažení trestu pro pachatele složitější,“ uvedl vrchní komisař.

Vrchní komisař kanceláře vedoucího územního odboru Michal Walter odpovídal na další dotazy:

Samostatným tématem je trestná činnost páchaná na seniorech. Jak si v tomto směru stojí Písecko?

Rád říkám, že dobře. Myslím, že tady výborně funguje preventivní činnost, a to nejen z naší strany, ale také třeba od Senior Pointu, který pořádá řadu besed a akcí, kde se snaží seniory informovat a varovat.

Před rokem policie avizovala, že se zaměří na alkohol a drogy za volantem. Jaké jsou výsledky?

Zaměřili jsme se na to, ale přesto počet nehod sloupl a také máme víc řidičů, kteří při kontrolách nadýchali více než promile alkoholu nebo byli pod vlivem jiných omamných látek. To je ale zřejmě právě tím, že jsme prováděli více kontrol takto zaměřených.

Je obecně na Písecku problém s drogami?

Asi jako jinde. Jde o to, že lidé jsou teď na tom ekonomicky dobře, a tak se také často přesouvají od lehčích drog ke kokainu, který je dražší. Můžeme v tomto směru dělat preventivní činnost, ale zamezit tomu nejde. I když pochytáme distributory, objeví se jiní. Když sebereme za alkohol nebo drogy řidičák, mnohým je to jedno a jezdí dál.

V poslední době se hodně mluví o plánovaném probačním domě pro propuštěné vězně. Jak se k tomuto záměru staví policie?

Především nás mrzelo, že jsme o tomto projektu vůbec nevěděli, dokud jsme si o něm nepřečetli v médiích. Nemáme žádné informace, zda to bude v Písku fungovat, kdy a za jakých podmínek. Každopádně propuštění vězni ve městě žijí i teď. Jestli se nějak projeví, že nebudou v podnájmu, ale v tomto zařízení, to netuším. Zásadní bude, zda se probační a mediační službě podaří najít jim práci a začlenit je zpět do běžného života. Pokud ne, budou tam jako na ubytovně a žádný přínos to mít nebude.

Je Písek bezpečné město?

Když se podívám právě na naši objasněnost, myslím si, že ano. Lidé samozřejmě chtějí chodit po ulici bez obav, že je někdo přepadne, okrade a podobně. To chceme všichni, ale bohužel takhle to na světě nefunguje. Nevidíme lidem do hlavy, jestli nechtějí něco spáchat. Děláme ale všechno proto, aby viníci byli potrestáni za to, co udělali, a aby se to neopakovalo…

Několik čísel pro Písecko za rok 2019:

'Celkový počet trestných činů - 1103 (objasněno 77,33 %)

Násilné činy - 127 (objasněno 85,83 %)

Mravnostní kriminalita - 17 (objasněno 94,12 %)

Majetková kriminalita - 329 (objasněno 49,24 %)

Dopravní nehody za rok 2019:

celkem - 470

usmrcených osob - 10

těžce zraněných - 44

lehce zraněných - 191

alkohol - 39 případů

počet euroformulářů (potvrzených policií) - 333