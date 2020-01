V roce 2019 bylo přivítáno mezi nové občánky města Písku celkem 170 dětí. Z toho bylo 80 holčiček a 90 kluků.

Ilustrační foto | Foto: Porodnice U Sluneční brány Hořovice

Slavnostní vítání občánků se v loňském roce konalo jedenáctkrát. Děti dostávají od města pamětní medaili, hračku, dětskou knihu a později – do svých šesti let – mohou využít rodinnou vstupenku do Sladovny.