Opakovaně řešili písečtí zastupitelé prodej pozemku řetězci Lidl, který plánuje rekonstrukci a rozšíření parkování. To však omezí závorou, aby ho mohli využívat jen zákazníci prodejny. V současné době zde běžně nechávají auta i ti, kdo odjíždějí autobusem z vedlejšího nádraží.

Právě proto se zastupitelé zdráhali pozemek prodat a na svém únorovém zasedání kupní smlouvu neschválili. Potíž je v tom, že s Lidlem město už před necelými dvěma lety uzavřelo smlouvu o smlouvě budoucí. „Lidl podmínky dodržel a nyní má souhlas se stavbou. My to musíme schválit, jinak to půjde k soudu a ten nám stejně nařídí smlouvu podepsat,“ uvedla místostarostka Petra Trambová na posledním zasedání, kde byl bod předkládán znovu.

Město se původní dohodou zavázalo, že pozemky prodá, když Lidl zaplatí tři miliony korun, ze kterých Písečtí vybudují náhradní parkoviště v docházkové vzdálenosti od nádraží. Peníze město dostalo. „Neschválením ničeho nedocílíme. Lidl má nárok, abychom pozemky prodali,“ konstatoval zastupitel Michal Čapek. Zastupitelé konečné znění kupní smlouvy schválili.

Pozemek, kde v současné době Lidl stojí, města nebyl. Řetězci ho prodala společnost ČSAD. Lidl začne s rekonstrukcí 1. června.