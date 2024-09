Výsledky vyhlásila pořádající Association Europeenne pour le Fleurissement et le Paysage uplynulou sobotu v maďarském Székesfehérváru. Ocenění převzali starosta Michal Čapek, místostarostka Petra Trambová a koordinátor městské zeleně Ondřej Kofroň.

„Stříbrné medaile si velmi ceníme. Vypovídá o tom, že Písek jde v oblasti péče o životní prostředí a zeleň správnou cestou a obstojí i v náročném mezinárodním srovnání,“ řekla místostarostka Petra Trambová. „Za tímto úspěchem stojí velké množství práce, kterou odvádějí koordinátor městské zeleně, odbor životního prostředí, městské služby, ale i místní komunity. Bez nich a mnohých dalších bychom na takový úspěch nemohli ani pomýšlet,“ doplnila místostarostka.

„Stříbrná medaile v soutěži Entente Florale Europe značí velmi vysoký standard. Dostat ji není vůbec jednoduché, speciálně v kategorii měst,“ řekl český zástupce hodnoticí komise Jaroslav Brzák. Pro Písek je podle něj už jen účast v této soutěži velkým vítězstvím. „Stříbrný standard není samozřejmostí, znamená to, že v každém z těch kritérií musel dosáhnout nadprůměrné kvality. Kdyby v jednom ze dvou kritérií pokulhával, okamžitě by spadnul k bronzové medaili. Ke zlaté Písku ale chybělo opravdu velmi málo,“ uvedl Jaroslav Brzák. To se podle něj českým městům stává poměrně často a zmínil například Brno, které při své první účasti získalo také stříbro. „Zapracovali ale na tom, po několika letech se přihlásili znovu a dosáhli na zlatou,“ dodal.

close info Zdroj: MÚ Písek zoom_in Město Písek získalo stříbrnou medaili v mezinárodní soutěži kvetoucích sídel Entente Florale Europe. Ocenění převzali (zprava) starosta Michal Čapek, místostarostka Petra Trambová a koordinátor městské zeleně Ondřej Kofroň.

Soutěž Entente Florale Europe vyhlašuje nevládní nezisková organizace Association Européenne pour le Fleurissement et le Paysage se sídlem v Bruselu. Projekt je znám již od roku 1975 a iniciovaly ho dvě květinové velmoci Francie a Velká Británie. Garantem české účasti v této mezinárodní soutěži je Ministerstvo životního prostředí a organizátorem soutěže v ČR je Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Jeden stát může reprezentovat vždy jen jedno město a jedna vesnice. „Už jen to, že Písek reprezentoval Českou republiku, samo o sobě znamená, že patří do pomyslné evropské extraligy,“ vysvětlil český porotce. V letošním ročníku bylo 11 měst a obcí ze sedmi zemí. Česko reprezentovala ještě obec Chorušice. Porota udělila celkem sedm zlatých a čtyři stříbrné.

Mezinárodní porota navštívila všechna soutěžící města a obce. Na hodnocení měla vždy jasně daný časový limit. Do Písku zavítala 16. července a zástupci města měli šest hodin na to, aby odprezentovali všechny aktivity, kterými jsou naplňována jednotlivá kritéria. Představili nejen oblast péče o zeleň, odpadové hospodářství, městské lesy, ale i environmentální výchovu ve školách, komunitní zahradu na Hradišti či projekty realizované z participativního rozpočtu.

Petra Měšťanová