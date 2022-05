Materiál o vyhlášení referenda na základě petice obyvatel města předložili zastupitelé Marek Anděl (Písek sobě), Lukáš Nebes (ANO) a Martin Brož (Piráti). Petiční archy starostce Evě Vanžurové na zasedání za přípravný výbor předal Jiří Černý. Během posledního měsíce se autorům petice podařilo sehnat 2502 podpisů píseckých voličů. Podle informací Marka Anděla bylo dalších asi 500 podpisů mimopíseckých podporovatelů referenda.

Jedním z hlavních argumentů tvůrců petice je, že celé poslední čtyři roky se tlačila stavba nového bazénu pod lesnickou školou jen těsnou většinou koalice. "Jedná se o největší investici posledních let, která by podle mě měla mít větší podporu, než projít vždy o jeden hlas," komentoval Lukáš Nebes s tím, že podle něj není správné ani to, že by nové zastupitelstvo dostalo hned na začátku období závazek za půl miliardy korun.

Místostarosta Ondřej Veselý (ČSSD) se přiklonil k rozhodnutí referendum vyhlásit. "Pokud se sebíralo tolik podpisů, musíme k němu přistoupit stejně jako v roce 2012," podotkl. Zároveň však zdůraznil, že bude požadovat přezkoumání všech podpisů v petici. Pro referendum se vyslovil také Karel Vodička (KSČM). "Ať si lidé řeknou, co chtějí," řekl.

Zastupitel Jan Taraba (ODS) vnímá referendum jako dobře mířenou střelu, která má především zničit projekt na nový bazén pod lesnickou školou. O rekonstrukci starého ani tolik nejde. Josef Keclík (ANO) namítl, zda jsou lidé připraveni, že se v příštích pěti až deseti letech nebudou mít kde koupat. "Kam budou jezdit děti z píseckých škol na povinný plavecký výcvik?" tázal se. Tuto obavu sdílel i Jan Adámek (Pro Písek), zastupitel a ředitel ZŠ Jana Husa. "Bazény ve Strakonicích, Táboře i Horažďovicích mají plno. To není žádné strašení, někam s nimi budeme muset jezdit," konstatoval.

Po dlouhé výměně názorů následovalo vysvětlení a ujasnění některých technických záležitostí. Ačkoli iniciátoři petice původně chtěli mířit referendum na termín prezidentských voleb v roce 2023, bylo jim vysvětleno, že to není možné. Podle zákona totiž nemůžou stanovit termín referenda na dobu příštího volebního období. Proto se nakonec hlasovalo o přiřazení referenda ke komunálním volbám, které se budou konat letos v září.

Patnácti hlasy prošlo vyhlášení referenda s tím, že městský úřad bude ještě přezkoumávat podpisy v petici. Musí ji podepsat minimálně deset procent oprávněných píseckých voličů.