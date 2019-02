Stupně vítězů doplňují Jindřichův Hradec a Blatná. Ukázaly to výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys, jehož výsledky jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí a v němž analytici agentury Datank hodnotí všechny obce s rozšířenou působností v České republice.



Písek suverénně obhájil loňské prvenství

První místo si Písek zasloužil především vysokým podílem právnických osob, vysokým podílem malých a středních firem, v rámci regionu jedním z nejvyšších přírůstků obyvatel, stejně jako velmi vysokým počtem studentů a učňů v odborném vzdělávání. Písek má také v celých jižních Čechách vůbec nejnižší dlouhodobou nezaměstnanost. Silnou stránkou města na řece Otavě je rovněž přístup veřejné správy. Konkrétně se může pyšnit vysokým podílem kapitálových výdajů, vysokou likviditou, nízkou daní z nemovitosti a velmi dobře Písek obstál také v testování elektronické komunikace, ve kterém se hodnotí rychlost, úplnost a správnost odpovědí na fiktivní podnikatelské dotazy.



„My s podnikatelskou sférou dlouhodobě komunikujeme, děláme pravidelná setkání, diskutujeme s podnikateli a hledáme cesty, jak jim usnadnit život a případně i to, jak je propojovat se školami. Písek má také velmi rozvinutou průmyslovou zónu a podnikatelé nás rádi vyhledávají kvůli dobré dopravní dostupnosti,“ uvádí místostarostka Písku Petra Trambová.



Jindřichův Hradec se blýskl webovými stránkami, v Blatné se daří malým a středním firmám

Jindřichův Hradec dosáhl dobrého výsledku především velmi nízkou dlouhodobou nezaměstnaností. V přístupu veřejné správy město boduje v rámci kraje nejvyšším počtem úředních hodin, nejlepšími webovými stránkami z hlediska podnikatelského obsahu a nejnižší dluhovou službou. Třetí Blatná získává v rámci regionu kladné body vysokým podílem malých a středních firem, v části výzkumu, který hodnotí přístup veřejné správy, zaznamenala radnice skvělé výsledky v nejvyšší likviditě a nízké dluhové službě.



Výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí. Na již tradičních krajských setkáních pro starosty a starostky se odborníci na danou problematiku letos zaměřují například na aktuální legislativu, konkrétní projekty Svazu měst a obcí, na přípravu sčítání lidu, domů a bytů, které proběhne v roce 2021 nebo na efektivní správu obcí.



Srovnávací výzkum Město pro byznys již jedenáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností v České republice.



Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Pořadí vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Pro pracovníky městských úřadů, podnikatele ale i širokou veřejnost je sestavován jedinečný žebříček nejlepších měst s největším podnikatelským potenciálem v ČR. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR.

Celkové pořadí v Jihočeském kraji:

1. Písek

2. Jindřichův Hradec

3. Blatná

4. České Budějovice

5. Kaplice

6. Strakonice

7. Vimperk

8. Milevsko

9. Český Krumlov

10. Tábor

11. Dačice

12. Prachatice

13. Soběslav

14. Trhové Sviny

15. Vodňany

16. Třeboň

17. Týn nad Vltavou

David Pavlát