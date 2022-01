Do 8. ročníku celosvětové fotografické soutěže se kvůli pandemii přihlásilo méně účastníků, než je obvyklé. Snímkům to ale na atraktivitě neubralo, spíše naopak.

"Sešly se necelé dvě stovky fotografií. Je to polovina toho, co by bylo normálně, ale o to lepší věci to jsou. Nejvíce fotografií je z Evropy, ale jinak z celého světa. Je tady fotka z Japonska, Jižní Koreje nebo z Ameriky," nalákal návštěvníky spoluorganizátor výstavy Tomáš Katschner a dodal, že fotografie vybírala porota z celého světa, za Česko hodnotil například zpěvák Dan Bárta.

Loni výstava kvůli pandemii vůbec neproběhla. Letos se ji trojice organizátorů rozhodla uspořádat. Sami přitom nevěděli, jestli se to podaří. Většina fotografií v soutěži totiž pochází z koncertů, které ale kvůli pandemii dostaly stopku. "Občas přecejen něco proběhlo, ale byla i řada online koncertů. Je tady například fotka z jednoho velkého italského divadla, kde spolu na pódiu hrají klavíristka a kontrabasista. Za nimi je vidět absolutně prázdný a nasvícený sál. Tato fotka má obrovskou hloubku a atmosféru," dodal Tomáš Katschner.

Putovní výstava jazzových fotografií v písecké Galerii Portyč potrvá do 28. ledna.