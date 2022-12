Areál před čtyřmi lety prošel zásadní rekonstrukcí za 15 milionů. Je vybavený a také napojený na potřebnou infrastrukturu. Minimální výše nájemného podle mluvčí písecké radnice Petry Měšťanové nebyla stanovena. "Veškeré vstupy včetně energií musí hradit nájemce areálu," uvedla s tím, že současný nájemce platil za svah nájemné ve výši 25 tisíc korun ročně a město provoz areálu nijak nedotovalo.

Zájemce o provozování areálu musí doložit, že má zkušenosti s provozováním obdobného nebo jiného sportovního zařízení, a to minimálně jeden rok. "Smluvně se pak bude muset zavázat k tomu, že svah bude přístupný veřejnosti,“ řekla místostarostka Písku Petra Trambová. Nový nájemce by areál měl převzít do 1. srpna 2023, v případě dohody jej bude moci začít provozovat už tuto zimní sezonu. Nájemce musí také uzavřít nájemní smlouvu s místním Skiklubem, která mu zaručí možnost pronájmu lyžařského svahu vždy od srpna daného roku do března následujícího roku v určených dnech a časech. Ti zde mají k dispozici umělý povrch.

Současná umělá hmota, na které se lyžuje, je podle místostarostky už za hranicí životnosti. "Většina povrchu pochází z roku 1976, kdy byl svah zprovozněn. Bylo by třeba na svah pořídit nový umělý povrch, který by měl stejné vlastnosti jako sníh. Ideálně takový, který se nemusí stejně jako ten současný na léto sbalit a v zimě se na něj může nasněžit umělý sníh. Díky tomu by pak bylo možné svah provozovat celoročně. To by mohlo být pro nového nájemce poměrně atraktivní,“ uvedla Petra Trambová.

Jak doplnila, v současné době je město v kontaktu s Českým lyžařským svazem, který hledá tréninkové možnosti pro své reprezentační týmy v letním a podzimním období. "Proto se myšlenkou takového tréninkového střediska pro české týmy zabýváme a hledáme možnosti, jak písecký svah dokončit a zafinancovat nový povrch. Náklady na nákup a instalaci takového povrchu by dosáhly zhruba deseti milionů korun. Zřejmě by bylo možné získat na tuto akci dotaci,“ doplnila místostarostka.

Areál postavený v roce 1976 si kdysi zahrál ve známém filmu Discopříběh. V roce 2018 prošel velkou rekonstrukcí. Svah byl rozšířen, postavil se nový vlek s odbavovacím systémem, sjezdovka se osvětlila a vybavila systémem umělého zasněžování včetně sněžných děl. Svah měří zhruba 230 metrů.