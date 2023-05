Město Písek opakovaně podporuje podnikání svých občanů nabídkou kurzu Podnikni to!, jehož cílem je nastartovat zajímavé projekty. Závěr kurzu je zároveň možností pokračovat pod vedením odborníků v dlouhodobém a systematickém budování svých nastartovaných projektů a nápadů a navazování cenných kontaktů v městském Klubu podnikavců.

Kurz pro podnikatele v Písku Podnikni to! | Foto: Archiv projektu Podnikni to!

Jak uvedla kurzová manažerka Podnikni to! Lenka Pláteníková, do kurzu se registrovalo téměř 30 občanů z města a okolních obcí v různých fázích podnikání, od začátečníků po zkušenější. "Vybraní účastníci v malé skupině pod vedením zkušeného podnikatele hledali cesty k vybudování projektů a nápadů pomocí konceptu tzv. štíhlého přístupu v podnikání. Do budoucna tak získali široce uplatnitelné know-how, jak postupně projekt rozvíjet k úspěšné realizaci a obohatili se o nové inspirující pohledy," popsala.

Účastnice kurzu Marcela, která rozvíjela svůj projekt ateliéru a sdílené keramické dílny shrnuje: “Z kurzu jsem si odnesla spoustu inspirativních myšlenek a názorů, setkala jsem se s novými lidmi. Lektor měl velký přehled ve světě byznysu a hodně mi poradil, byl pohotový, podporující a kreativní. Kurz mě hodně posunul ve finanční rozvaze, podnítil mě k intenzivnější a rychlejší akci v rámci propagace a navázala jsem spolupráci s dalším podnikavcem.”

Nabídka zapojit se do navazujícího Klubu podnikavců není podle Lenky Pláteníkové jen pro absolventy, ale i pro veřejnost. "Je pro všechny, kteří mají chuť a odhodlání budovat efektivní a funkční podnikání. Na setkáních, která probíhají jednou měsíčně budou mít možnost pracovat na svých podnikatelských projektech v Písku bez nutnosti dojíždět za cenným know-how daleko," uvedla.

Součástí jsou diskuze projektů členů, jsou zváni hosté a experti na různá podnikatelská témata. Členové píseckého Klubu podnikavců získávají postupně kontakty na další podnikatele po celé republice, mentory a odborníky z inovačních center a podnikatelských inkubátorů.

Klubová setkání si můžete vyzkoušet a nezávazně se připojit na nejbližší Sraz podnikavců, který se koná 1. 6. v Městské knihovně Písek, Alšovo náměstí 75/13. Další termíny, kontakty a informace zjistíte na webu klubpodnikavcu.cz.

Míša a její manžel jsou absolventy kurzu a zároveň se spolu účastní i Klubu podnikavců. “Oba podnikáme už delší dobu, ale je dobré si průběžně oživovat znalosti a nebýt v tom sami. Díky pravidelným úkolům se můžeme zamyslet i nad těmi aspekty podnikání, které bychom možná upozadili, a to je dobře”, hodnotí Míša.