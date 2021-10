Odchyt a kastrace toulavých koček na území města letos poprvé proběhne i na podzim. Dříve to bylo pouze v jarních měsících. Strážníci městské policie budou kočky odchytávat od 25. října do 10. listopadu v lokalitách Na Jihru a sv. Václav.

Toulavé kočky strážníci odchytávají do sklopných klecí, do kterých umístí návnadu. | Foto: Městská policie Písek

Toulavé kočky strážníci odchytávají do sklopných klecí, do kterých umístí návnadu.Zdroj: Městská policie PísekMěsto žádá majitele koček, aby si svá zvířata v této době zabezpečili nebo viditelně označili, například barevným obojkem, zabrání tak jejímu nežádoucímu odchycení. „Kastrační program je možné rozšířit o další lokality, a to na základě podnětů od osadních výborů a občanů města,“ řekl David Schwedt z odboru životního prostředí.