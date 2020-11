Nebudou muset platit nájem za listopad ani prosinec. Rozhodli o tom písečtí radní na svém pondělním on-line jednání.

Podnikatelé mohou podat žádost o prominutí dluhu na odbor správy majetku MÚ Písek nebo na Domovní a bytovou správu do 19. listopadu. "Schvalovat ji bude v prosinci zastupitelstvo města,“ informovala místostarostka Písku Petra Trambová. Doplnila, že rada také rozhodla o prodloužení lhůty splatnosti nájemného za tento rok do 30. června 2021, a to bez uplatnění nároku na úrok z prodlení.

"Vzhledem k tomu, že některé prostory sloužící k podnikání mají v nájmu městské organizace, které části prostor dále podnajímají jiným subjektům, vztahuje se prominutí dluhu na nájemném i na tyto subjekty," upřesnila tisková mluvčí radnice Petra Měšťanová.

Vláda vyhlásila 30. září kvůli epidemii koronaviru nouzový stav, 21. října pak rozhodla o zákazu maloobchodního prodeje a poskytování služeb s výjimkou například prodeje potravin. Od 22. října tak zůstala uzavřena většina prodejen a provozoven poskytujících služby, které mají nájemci pronajaté od města Písku.