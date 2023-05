Původně plánovanou opravu tělocvičen v areálu ZŠ T. Šobra a ZŠ Svobodná vystřídala nová vize. Město chce postavit nový moderní pavilon. Kromě tělocvičen v něm budou nové třídy, šatny či družina.

Areál ZŠ T. Šobra a ZŠ Svobodná v Písku. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

Současný stav tělocvičen je podle místostarosty Písku Michala Přibáně v havarijním stavu. „Hlavní problémy jsou degradace nosných konstrukcí, netěsnost oken, zatékání, opláštění je v dezolátním stavu a objekt je zateplený azbestem, což je v dnešní době zcela nevyhovující,“ shrnul místostarosta s tím, že rekonstrukce by byla tak či tak nevyhnutelná. Byla podle jeho slov odhadnuta na sto milionů korun.

Město má zároveň připravený projekt na výstavbu nového pavilonu. „Došli jsme k závěru, že než opravovat staré tělocvičny bez dotací, pustíme se do výstavby nového pavilonu s příslibem dotací,“ informoval Michal Přibáň o stanovisku rady města, která se záměrem zabývala na svém posledním jednání. Celkové náklady na akci se odhadují na 320 milionů korun. Město žádá o dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), které by měly dát dohromady celkem 140 milionů korun.

Hlavní částí nového pavilonu má být velká komunitní tělocvična, která se rozdělí na dvě samostatně fungující tělocvičny. To splní podmínku, aby mohla být využívaná oběma školami v areálu. Jako bonus je zde podle místostarosty naprojektováno dvanáct nových učeben a dvě speciální laboratoře. „Vzhledem k tomu, že teď nastupují do škol silné ročníky, bude se Písku hodit větší kapacita,“ poznamenal Michal Přibáň s tím, že navýšení kapacity školy je silným argumentem pro výstavbu. Stávající kapacita školy by se měla navýšit o 151 míst. V pavilonu se počítá i s 90 místy školní družiny či se šesti šatnami.

Stavba by měla být hotová do čtyř let, což je zároveň podmínkou dotace. Bude rozdělena do pěti etap. „Byli bychom rádi, kdyby akce začala demolicí stávající tělocvičny už v tomto roce," podotkl místostarosta Písku. Po dobu výstavby nové haly se budou muset s absencí tělocvičen popasovat nejen žáci škol, ale i spolky a oddíly, které je využívají. „Ředitelé obou škol nás ubezpečili, že mají připravené alternativy pro tělocvik žáků," sdělil Michal Přibáň a pokračoval: „Sportovních prostor je nedostatek, to víme. Čtyři roky se to bude muset vydržet, jiná možnost není. Tělocvična je v hrozném stavu a zavřená by byla i v případě rekonstrukce." Podmínkou dotačních titulů je mimo jiné i to, že budou nové prostory využívat nejen školy, ale i veřejnost, spolky a oddíly.