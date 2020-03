Radní schválili mimo jiné základní parametry dotačního programu na podporu OSVČ a malých podnikatelů. Finanční odbor MÚ Písek má nyní za úkol program zpracovat a poté předložit zastupitelům na nejbližším zasedání. To by se mělo podle starostky Písku Evy Vanžurové konat pravděpodobně v první polovině dubna, a to formou videokonference.

Důvodem podpory je podle ní udržení rozsahu podnikatelské činnosti ve městě. „Chtěli bychom vybraným podnikatelům alespoň částečně ulehčit složitou ekonomickou situaci, do které se dostali v důsledku současných krizových opatření,“ poznamenala starostka.

Podpora je zaměřena na OSVČ a podnikatele s maximálně deseti zaměstnanci. Pro OSVČ navrhli radní maximální výši jednorázové dotace 10 tisíc korun, pro podnikatele by to mělo být maximálně 100 tisíc korun, ale bude záležet například na počtu zaměstnaných občanů. Město počítá vyčlenit na tato opatření ze svého rozpočtu kolem dvaceti milionů korun.

Osoby samostatně výdělečně činné a drobní podnikatelé, kteří budou o podporu žádat, musí splnit několik podmínek. Vedle prokazatelného omezení nebo zákazu činnosti je to například sídlo a provozovna v Písku nebo prokázání stanovené výše příjmů. "V případě OSVČ jde o minimálně 200 tisíc korun ročně, v případě podnikatelů pak 500 tisíc korun ročního obratu dle daňového přiznání za rok 2019 nebo 2018,“ vysvětlil Ladislav Toman, vedoucí finančního odboru, který dotační program zpracovává. Podpora by se netýkala podnikatelů, kteří jsou součástí větší podnikatelské skupiny nebo vlastní další provozovny mimo území města.

Přesné podmínky budou včas zveřejněny.

Druhým materiálem, kterým se písečtí radní zabývali v souvislosti se zmírněním ekonomických důsledků nouzového stavu, bylo odpuštění nájemného. Nájemcům, kteří mají pronajaté nebytové prostory od města a byli nuceni uzavřít své provozovny, bude město částečně nebo úplně odpouštět nájemné, a to za období od března do skončení nouzového stavu. Místostarostka Petra Trambová doplňuje, že o výši odpuštěného nájemného by rozhodovala rada města vždy na základě žádosti konkrétního nájemce.

Město chce ulevit i podnikatelům, kteří sice nebyli v březnu nuceni uzavřít své provozovny, ale z důvodu různých omezení by se mohli dostat do finanční tísně. „Tito nájemci budou moci své závazky uhradit i pomocí splátkových kalendářů, a to až do konce roku, aniž by jim byly účtovány úroky z prodlení za opožděné finanční plnění plateb nájemného,“ informovala Milena Hladíková, vedoucí odboru správy majetku MÚ Písek.

Pandemie COVID-19 a s ní spojená přísná opatření vlády České republiky mohou dle radních ospravedlnit dočasné neplnění povinností z uzavřených nájemních smluv mezi městem a nájemci jeho prostor sloužících k podnikání.