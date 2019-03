Obousměrný provoz zde zůstane zachován, ale jen zhruba do 15. dubna.

Přibližně ve druhé polovině dubna bude uzavírka Kollárovy ulice rozšířena a od Nového mostu do Táborské ulice projedou auta pouze v jednom směru. Objízdná trasa od Táborské ulice k Novému mostu povede ulicemi Sedláčkova – Za Pazdernou – Lázeňská – Tyršova – Kollárova. „Stavební práce na této etapě by měly v závislosti na klimatických podmínkách trvat přibližně do konce školního roku,“ informoval Tomáš Květoň z odboru dopravy MÚ Písek.

Důvodem uzavírek je výměna parovodu za horkovod, který provádí Teplárna Písek a dotkne se postupně téměř celého města. Uzavřena je i Nádražní ulice.

Uzavírky ve městě se dotknou také městské hromadné dopravy. Od čtvrtka 21. března je dočasně zrušena zastávka v Erbenově ulici, a to bez náhrady. Důvodem je jednak uzavírka rekonstruované sjezdové rampy na mostě v Burketově ulici, jednak také plánovaná částečná uzavírka Kollárovy ulice. „Zastávka nebude v provozu až do doby ukončení výkopových prací v prostoru Mírového náměstí a Kollárovy ulice,“ uvedla mluvčí písecké radnice Irena Malotová. Od soboty 23. března budou zároveň z provozně technických důvodů bez náhrady dočasně zrušeny spoje číslo 22 a 23 linky 365306, a to do doby ukončení uzavírky sjezdové rampy na mostě v Burketově ulici. Cestující se dozví aktuální změny na informačních tabulích na jednotlivých zastávkách, v autobusech MHD či na webu města.