Podklady pro rozhodnutí zásadní otázky dal dohromady výbor pro bazén, který loni v prosinci zřídilo zastupitelstvo, aby porovnal možné varianty. Výbor dal dohromady závěrečnou zprávu, jejíž součástí je pět navržených možností, jak dál postupovat. Základem je stavba nového versus rekonstrukce stávajícího bazénu. V tomto duchu se odehrávala také diskuse čtyřhodinového jednání. Na jedné straně zastánci nového bazénu, na straně druhé příznivci rekonstrukce stávajícího areálu a s tím související nové referendum. Výsledek referenda z roku 2013 totiž stále svazuje město v případné rekonstrukci.

Padne definitivní rozhodnutí v otázce bazénu? Výbor předkládá pět variant

Jak poznamenal zastupitel Michal Turek (Hlas Písku), referendum je důležitý demokratický akt, ale ukázalo se, že je zásadní, jak je položena otázka a jak jsou lidé znalí a informovaní v dané věci. Za Hlas Písku následně navrhl vyhlášení nového referenda. „Zároveň chceme, aby pokračovaly opravy stávajícího bazénu a nesouhlasíme s výstavbou nového bazénu," konstatoval. Jeho ani další dva opoziční návrhy neprošly.

Nesouhlas s výstavbou nového bazénu projevili opakovaně také zastupitelé za uskupení Písek srdcem a rozumem. „Jsem zásadně proti stavbě nového a nenašel jsem jediný důvod, proč bych měl být pro," shrnul Marek Anděl a připomněl jimi iniciovanou petici s téměř pěti tisíci podpisy, která měla vyvolat nové referendum.

Zastupitel Josef Knot (Vaše volba) navrhl odložit rozhodnutí a získat vyjádření ministerstva vnitra, zda je vůbec ještě po tolika letech referendum právně závazné. Ani jeho návrh však neprošel.

Písecký bazén si vyžádal další investice. Na příští rok je v plánu oprava terasy

Nerozhodnutý byl podle jeho slov Petr Hladík (KDU-ČSL). „Zásadní je pro mě čas, na který otázku bazénu vyřešíme. To mě vede k novému bazénu. Na druhou stranu jsou otázkou finance. Pokud by stavba nového bazénu měla paralyzovat město v otázce dalších investičních akcí, nestojí to za to. Snažím se k tomu přistupovat racionálně a chci vědět, zda na to město má," shrnul zastupitel, který stejně jako jeho stranický kolega Tomáš Váně nakonec hlasoval pro výstavbu pod lesnickou školou.

Pokud jde o peníze, ujistil místostarosta Josef Soumar (Piráti) zodpovědný za finance i vedoucí finančního odboru Ladislav Toman, že Písek na nový bazén za půl miliardy má. „Zvládneme běžný provoz města, dostavbu Sovovy, Šobrovy, bazénu plus ještě jednu větší akci, například sportovní halu. Osobně si ale myslím, že v období let 2024 až 2026 bude problém zařadit mezi investice další akce za 50 a více milionů," poznamenal vedoucí finančního odboru s tím, že další možností města je také úvěr. Ty Písek v současné době splácí dva.

Výběrové řízení na nový bazén v Písku se ruší. Nebude ani referendum

Ke konečné ceně nového bazénu jsou mnozí skeptičtí. „Všichni víme, že to nebude 500 milionů, ale daleko víc," komentoval bývalý písecký místostarosta Tomáš Dušek.

Usnesení, které zastupitelé schválili, udává jako limitní cenu pro vlastní stavbu bazénu 468 milionů korun plus nárůst inflace. Rada města má neprodleně zadat zakázku.

Co bude se stávajícím bazénem, se bude rozhodovat v průběhu výstavby nového.