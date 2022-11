Jelikož pracovníci centra kultury a ostrahy kontrolovali počet přicházejících, po naplnění maximální kapacity už další lidi na ples nepustili, i když měli platné vstupenky. "Je to nepříjemná situace, protože zhruba stovka lidí se dovnitř vůbec nedostala. Měli bychom se pobavit o tom, kdo má kapacitu hlídat a jak, aby se toto už neopakovalo. Je to i odpovědnost města," poznamenal zastupitel Rudolf Tyll s tím, že v současné době je téma vzhledem k nedávné události ve Slušovicích obzvlášť akutní.

Podle neoficiálních informací mělo v sobotu večer před dveřmi kulturáku zůstat dokonce několik stovek lidí. Ředitel centra kultury Josef Kašpar apeloval, aby se vedla diskuze o tom, jak další podobné situaci předejít. "Nejlepší by bylo prodávat vstupenky na akce přes nás, což vždycky maturantům i jiným nájemcům prostor nabízíme. Bereme si pak ale pět procent ze zisku a těžko to můžeme někomu nařídit," nastínil současnou praxi.

Na místě byl o víkendu také zastupitel a velitel hasičů, kteří zde pomáhají se zajištěním bezpečnosti, Lukáš Nebes. "Bylo mi upřímně líto pracovnice centra kultury, která to tam za celou situaci schytala, ale samozřejmě i lidí, kteří přijeli do Písku vypravení na ples s platnou vstupenkou a pak se nedostali do sálu. Stalo se mi v průběhu let několikrát, že jsme někoho dovnitř nepustili, ale tentokrát nám u vstupu stálo přes sto lidí a to už je dav, se kterým se těžko vyjednává," podotkl Lukáš Nebes s tím, že nakonec na místo dorazila i policie.

Zastupitelé se shodli, že by se tím mělo vedení města spolu s centrem kultury zabývat. "Máme to v plánu řešit na pondělní radě města," přislíbila místostarostka Písku Petra Trambová.

Další z bodů, který měli zastupitelé na programu, byla volba členů a předsedů finančního a kontrolního výboru. Zatímco u kontrolního výboru šlo všechno hladce, finanční výbor zůstává zatím bez předsedy. Po zvolení devíti členů, kterými jsou Pavel Švejda, Petr Kozel, Jiří Slaný, Tomáš Posekaný, Jan Losos, Josef Knot, Jiří Černý, Martin Vinkler a Ondřej Veselý, neprošel návrh na předsedu výboru. Josefa Knota, který byl nominovaný jako jediný na tuto pozici, zastupitelé nezvolili. Někteří se pozastavili nad tím, že je takové jednání dost nestandardní a připomněli, že předsedy výborů jsou tradičně opoziční zastupitelé. "Před čtyřmi lety jsem coby člen koalice zvedl ruku pro tehdy opozičního zastupitele Josefa Soumara přesně na tuto pozici. Kdybych věděl, co se stane za čtyři roky, tak ruku nezvednu," poznamenal Knotův stranický kolega Rudolf Tyll.

Zastupitel Karel Vodička vyčetl také to, že na setkání před zastupitelstvem se proti tomuto návrhu nikdo neozval a na jednání ho koalice smete ze stolu. Jak uvedl Josef Knot, na pozici předsedy finančního výboru nelpí. "Do žádné funkce jsem se necpal, ale rád jsem souhlasil, že zúročím zkušenosti, které jsem za roky ve vedení města i kraje nasbíral. Kdyby za mnou někdo jednoduše přišel před zasedáním, že s tím má problém, stáhnul bych se a mohli jsme si tenhle tyjátr ušetřit," podotkl.

Předsedou kontrolního výboru bude Marek Anděl, kterého doplní dalších osm členů, a to Iva Kroupová, Jiří Mužík, Michal Horák, Tereza Boháčová, Erik Svoboda, Jaroslava Ranglová, Miroslav Krejča a Pavel Batěk.

Zastupitelé se zabývali také výší odměn pro členy komisí a výborů, kteří nejsou zároveň zastupiteli. Odměnu za jednání výboru či komise navýšili pro členy na 600 korun a pro předsedy a sekretáře na tisíc korun. Zároveň se shodli, že budou od členů vyžadovat aktivní účast. Pokud by se někdo opakovaně či dlouhodobě jednání nezúčastnil, budou navrhovat jeho náhradu.

Na čtvrtečním zasedání se také určili zastupitelé, kteří budou oddávat. Kromě starosty Michala Čapka, místostarostů Michala Přibáně, Josefa Soumara a Petry Trambové to budou zastupitelé Petr Hladík, Jiří Hořánek, Josef Keclík, Martin Lanc, Michal Turek a Lukáš Nebes.

Příští jednání zastupitelů se bude konat ve čtvrtek 1. prosince od 13 hodin.