Písek bude plný unikátních betlémů

Písek - Do začátku adventu sice zbývá ještě několik týdnů, nicméně kulturní kalendář na toto a následující období je uzavřený.

Adventní trhy v Písku.Foto: Deník/Libuše Kolářová

Letos bude kromě tištěné podoby poprvé i elektronická. Na starost to má společnost Píseckem, jejíž jednatel Michal Jánský společně s dalšími představiteli kulturních institucí v Písku na svém středečním setkání kulturní program doladili.

Advent, který letos začíná až prvním prosincovým víkendem, bude nabitý. Navíc „značka“ Advent v Písku letos slaví desáté výročí. „Novinkou bude zpívání u vánočního stromu každý čtvrtek během adventu,“ podotkl jeden z pořadatelů Jan Němec. Samozřejmě nebudou chybět tradiční akce jako Mikulášská nadílka (5. 12.), adventní trhy (15. – 17. 12.), živý betlém (23. 12.) či Štědrovečerní vytrubování (24. 12.).

Chystá se na advent…

3. 12. Rozsvícení vánočního stromu na náměstí

10. 12. Vlasta Redl (DFŠ)

13. 12. Česko zpívá koledy (nádvoří Sladovny)

20. 12. Swingové Vánoce (KD)

22. 12. Zpátky do betléma (Divadlo Pod čarou)

Pokračovat bude také projekt Písecké betlémy. Letos bude v Písku k vidění kromě slaměného u vánočního stromu a dřevěného u Kamenného mostu také industriální kovový betlém v hradebním příkopu na Bakalářích. „Dílo vzniklo ve středisku praktického vyučování ZVVZ GROUPE Milevsko,“ dodal Jan Němec.

Prácheňské muzeum navíc slibuje také unikátní chlebový betlém, který zde měl být k vidění už loni. Zpřístupněné by měly být také betlémy v děkanském kostele a nově i v kostele sv. Václava. „Betlémy k adventu patří na rozdíl od Santa Clausů visících v oknecha podobných věcí,“ poznamenal ředitel prácheňského muzea Jiří Prášek. Do roku 2019 by měly přibýt ještě dva betlémy – jeden před Kloudů a jeden v altánu v Palackého sadech.