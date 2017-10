Písek bude mít první Montessori školu

Písek - V září roku 2018 by měla v Písku začít fungovat první Montessori škola.

V Táboře již fungují montessori školky: Pampeliška a Mufík.Foto: Archiv MŠ Pampeliška

Zpočátku by šlo o věkově sloučenou třídu pro maximálně dvanáct dětí, která by se mohla časem rozšiřovat. Otevřít ji plánuje Rodinné centrum Fazole, které v současné době provozuje školku, tedy přesněji skupinu dvanácti dětí. I tam využívá prvků Montessori.

Co je Montessori?

Alternativní výchovně vzdělávací program, který klade důraz na svobodný rozvoj dítěte a jeho samostatnou činnost.

Rodiče dětí, které navštěvují Fazoli, projevili zájem dál pokračovat v tomto alternativním způsobu výuky, proto centrum plánuje rozšíření. „Původně jsme to plánovali už letos, ale bohužel se nám nepodařilo sehnat vhodného pedagoga,“ vysvětlila ředitelka rodinného centra Barbora Brosková s tím, že pro Montessori výuku musí mít učitel speciální vzdělání. Nyní se podařilo sehnat učitelku s dlouholetou pedagogickou praxí, která už do centra dochází, aby se seznámila s dětmi i stylem výuky.

Montessori škola měla být původně otevřená jako odloučené pracoviště českobudějovické ZŠ a MŠ Montessori Kampus. Nakonec se vedení Fazole rozhodlo, že bude základní a mateřská škola fungovat samostatně. O zájem ředitelka nemá strach. „Možná první rok kapacitu úplně nenaplníme, ale alternativní způsoby výuky, konkrétně Montessori, se rozšiřují čím dám víc. A až rodiče uvidí, že to funguje, dětí přibude,“ předpovídá Barbora Brosková.

Rada města, která se k záměru měla vyjádřit, zřízení nové soukromé školy podporuje. V příštích dnech podá Fazole žádost o zápis do školského rejstříku a v případě kladného stanoviska by jejímu zřízení nemělo už nic bránit. Škola bude v Sedláčkově ulici.

Montessori v Jihočeském kraji: