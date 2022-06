Jedna věc je v Písku jasná - město bude mít nového starostu. Stávající starostka Eva Vanžurová (Jihočeši) už před časem uvedla, že funkci obhajovat nebude. Nebrání se ale být dál členkou zastupitelstva. Její jméno se objeví na společné kandidátce Jihočechů a TOP 09, kterou do voleb povede současná místostarostka města Petra Trambová (TOP 09). Podle jejích slov už je kandidátka v podstatě hotová. "Máme to zhruba půl napůl s tím, že za TOPku jdou do voleb hlavně lidé, kteří zatím v politice nemají příliš zkušeností," zmínila Petra Trambová a prozradila pár jmen - Jaroslav Chroňák, Veronika Havlová či Matthew Morin. Za Jihočechy je doplní například Miroslav Janovský, Jan Adámek, Vilém Svoboda, Tomáš Franců nebo právě současná starostka Eva Vanžurová.