Porotě a přítomným divákům se vedle choreografií dětí a mládeže představily i tancující maminky. Premiéru měli i nejmladší soutěžící ZIPu. S průměrem 5,33let byli tak nejmladšími účastníky soutěže.Juniorské tanečnice s choreografií Zásnubní prstýnek obhájily letos čtvrté prventství. Ani ostatní choreografie se ve velké konkurenci neztratily.

Taneční centrum získalo: jedno zlato(Zásnubní prstýnek) , šestkrát stříbro( Indiáni, Sen, Teletubbies, Tma, Vulkán, Give It To Me), dvakrát bronz(Srdce, Black Eyed Peas) a po jednom čtvrtém a pátém místě(The Greatest Show a Vyprávěj).

V sobotu 11.května se pak tanečníci od těch nejmenších po nejstarší představili na Pískovišti.

Nyní tanečníky a tanečnice čekají vystoupení na řadě akcí a hlavně finálová kola v pražské Lucerně.

Klára Humpálová