V podvečer 8. října, tedy u příležitosti Památného dne sokolstva, se u písecké sokolovny konalo slavnostní odhalení pamětní desky, připomínající výročí sto padesáti let od založení TJ SOKOL Písek.

Písečtí sokolové odhalili pamětní desku. Připomíná 150. výročí založení. | Foto: Archiv Sokola

Sokol byl v Písku založen v roce 1868, inspirací mu byla návštěva příbramských Sokolů, kteří v červenci 1867 putovali přes Čimelice a Písek na národní slavnost na Zvíkov. Písečtí občané jim připravili vřelé přivítání. V knize Otakara Peroutky 100 let tělovýchovy v okrese Písek je tato událost popisována takto: "Písečtí občané poslali příbramským sokolům naproti do Čimelic 13 vozů. Byla to radostná událost pro všechny česky smýšlející občany města. Příbramští vstoupili do města za hlaholu trubek a k jejich uvítání se dostavila i městská rada a všechny spolky. Na jejich počest byl 20. července večer uspořádán v Besedě ples. Brzy po jejich návštěvě se sešlo 33 občanů města – zakládajících členů, aby připravili založení tělocvičné jednoty Sokola v Písku." Dále se dočítáme, že po průtazích se dne 12. července 1868 konala ustavující schůze Sokola Písek a provedly se také první volby písecké jednoty. Prvním starostou byl zvolen tehdejší starosta města Tomáš Šobr, jeho náměstkem Jan Stropnický a pokladníkem Hynek Macner. Na doporučení dr. Miroslava Tyrše byl na místo cvičitele přijat dosavadní Tyršův náměstek Josef Ošťádal, který se stal i prvním náčelníkem píseckého Sokola. Cvičit se začalo 15. října 1868 v pronajatých prostorách hospody U Radášů (dům čp. 101 v Heydukově ulici).