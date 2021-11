Teplárna Písek musela kvůli nepříznivému vývoji na trhu s energiemi přistoupit ke zdražení. Ceny tepla ve městě vzrostou od 1. ledna příštího roku o 17 procent. I přesto ale písecká teplárna nabízí teplo i teplou vodu za jedny z nejnižších cen v Jihočeském kraji.

Teplárna Písek zdraží teplo o 17 procent, razantnějšímu zdražení zabránil nový kotel na biomasu. | Foto: Město Písek

Od 1. ledna 2022 odběratelé v Písku za teplo zaplatí 722,40 Kč za GJ bez DPH. Zdražení ale mohlo být citelnější. Teplárna Písek se díky spuštění nového kotle na biopalivo vyhnula zvýšení ceny tepla o více než 80 %, protože na ni nedopadne razantní nárůst cen emisních povolenek. "Zároveň ve spolupráci s městem Písek, jako hlavním akcionářem, udělala maximum pro to, aby co nejméně promítla razantní nárůst cen energií do ceny tepla. Výsledkem je, že ve standardním bytu 3 + 1 se cena za teplo a teplou vodu zvedne o zhruba 285 Kč měsíčně na necelých 2000 Kč, v zatepleném rodinném domku stoupne průměrně o 313 Kč za měsíc na něco málo přes 2100 Kč,“ vypočítal místostarosta Ondřej Veselý.