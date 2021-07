Poslední červnový den byl na většině škol ve znamení předávání vysvědčení. Zhodnocení své celoroční práce si převzali také prvňáčci ze Základní školy Edvarda Beneše v Písku.

Prvňáčci v Písku mají za sebou náročný rok, na vysvědčení se těšili. | Foto: Deník/Jana Urbanová

1.C. třídní učitelky Lucie Bartošové navštěvuje osmnáct dětí. Většina si z nich odnesla na vysvědčení samé jedničky. Dvojku si vysloužil jen jeden z chlapců za neúčast na online hodinách. Nejen pro žáky, ale i pro jejich učitele byl uplynulý rok kvůli pandemii velmi specifický. "Hodně jsem se toho bála, protože učit přes počítač prvňáčky, to jsem si nedokázala představit. Musím ale říci, že byli báječní. Během dvou týdnů se všechno naučili a zvládli jsme to i bez maminek. Učili jsme se průměrně čtyři hodiny denně a nebyli jsme vůbec pozadu," chválila si kantorka, která si od svých prvňáčků odnesla s koncem školního roku už tradičně řadu drobných dárků a květin. Nenechá si je ale pro sebe. "Samozřejmě jsem na to připravená, mám v autě kyblíky s vodou. Bydlím v domě, kde je spousta seniorů a vždycky se s nimi o vše ráda podělím," svěřila se Lucie Bartošová.