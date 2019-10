Na sídlištích v Písku se otevře možnost v budoucnu stavět parkovací domy.

Město připravuje změnu č. 2 územního plánu, která zahrnuje i některé nedořešené věci z minulého volebního období. Změnit by se mělo využití plochy po sběrném dvoru, který se nacházel vedle lávky u sv. Václava. Prostor u řeky by se tak měl stát z plochy ke skladování odpadů plochou veřejného prostranství či občanské vybavenosti. Stejně tak by se měla změnit lokalita, kde stojí bývalá úpravna vod.