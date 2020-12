Město podá žádost o poskytnutí dotace na stavbu plaveckého bazénu pod lesnickou školou z nově vyhlášeného programu Národní sportovní agentury. Záměr schválila na svém pondělním jednání rada města.

Plavecký bazén v Písku. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Libuše Kolářová

Národní sportovní agentura vyhlásila 7. prosince dotační výzvu zaměřenou na výstavbu nových sportovních zařízení. "Jednou z podporovaných oblastí je budování plaveckých bazénů o velikosti 25 metrů. Lze získat dotaci až do výše 90 milionů korun,“ uvedla starostka města Eva Vanžurová s tím, že realizaci akce je nutné ukončit nejpozději do 24 měsíců od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. „Město Písek může do tohoto dotačního programu podat žádost, protože připravovaný projekt výstavby nového plaveckého bazénu odpovídá vyhlášeným podmínkám,“ doplnila starostka.