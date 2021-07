Obyvatelé Písku budou moci už podruhé předkládat návrhy projektů, které by chtěli realizovat z participativního rozpočtu města Písek. Projekty mohou přihlásit od 1. září do 15. prosince tohoto roku.

Radnice pro další ročník participativního rozpočtu vyčlenila tři miliony korun. | Foto: Deník/Jana Urbanová

"Do konce prosince pak bude veřejnost rozhodovat o tom, jaké návrhy postoupí do finále a na jaře příštího roku z nich vybere ty, které se dočkají realizace. Pro druhý ročník participativního rozpočtu jsou vyčleněny tři miliony korun, to je o dva miliony méně než loni," uvedla mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová. Město částku upravilo na základě zkušeností z pilotního ročníku, kdy hodnota projektů vybraných k realizaci byla výrazně nižší než pět milionů. Výzvu pro podávání návrhů projektů z participativního rozpočtu města Písek pro rok 2021 s realizací v letech 2022 až 2023 vyhlásila rada města na svém posledním jednání.