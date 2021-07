Vůz vyšel na více než 19 milionů korun. „Naposledy jsme dostali žebřík v roce 2005 od firmy Renault na podvozku Camiva, který nám sloužil 16 let. Teď půjde na stanici do Kaplice a zůstane tak nadále u profesionálních hasičů,“ uvedl ředitel územního odboru Písek Luboš Broulim.

Nový žebřík svým provedením a nadstandardní výbavou znamená pro hasiče výrazný posun. „Je to poslední generace žebříku se zalamovacím kloubovým ramenem. Přední díl se vysouvá samostatně a ty zbylé tři zůstávají stát, což umožňuje i zalomení za horizont. Je tady použitá řiditelná zadní náprava a je možné aplikovat i takzvaný krabí chod, což je pohyb vozidla směrem do boku,“ popsal Vladimír Hanzlík, zástupce firmy Firefighting Technology. Žebřík je možné vysunout až do výšky třiceti metrů. Jeho součástí je záchranný koš pro pět osob s nosností půl tuny, který je osazen kamerami.

Výšková technika je pro hasiče velmi důležitá a často ji využívají při své každodenní práci. „Slouží k záchraně osob i zvířat z větších výšek i k hašení vysokopodlažních budov. Využití nachází také po kalamitách při řezání stromů nebo sundávání sněhu ze střech,“ upřesnil Luboš Broulim a dodal, že automobilový žebřík navíc využívají i zdravotníci nebo policisté.

Jednotka profesionálních hasičů z Písku vyjíždí každoročně zhruba k tisícovce zásahů. Požáry jsou ale spíše v menšině. "Požárů je přibližně pětina nebo šestina ze všech zásahů. Většina jsou například dopravní nehody nebo různé technické zásahy," vysvětlil Luboš Broulim. Do konce roku by profesionální hasiči z Písku měli dostat ještě technický automobil Iveco, který bude sloužit především k úklidům po dopravních nehodách.