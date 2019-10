Letošní ročník okresní pohárové soutěže O putovní pohár hasičů okresu Písek finišoval v sobotu 28. 9. v Oseku u Milevska. Místní sbor dobrovolných hasičů se stal již třetí rok po sobě organizátorem posledního kola a opět připravil velmi pěknou soutěž.

23. ročník soutěže Písecký pohár v Oseku. Foto: Alena Lišková | Foto: Alena Lišková

Úvodní deštík soutěžící nijak nerozházel, trať mnohem více rozmáčela některá neukázněná družstva, která vylévala vodu z hadic ve stylu "my už běželi, tak co…". Horší to bylo s větrem, který prodloužil mnohý nástřik do terče. Sobotní soutěže se zúčastnilo 20 družstev. Osmnáct družstev z píseckého okresu, ta sbírala poslední body do celkového hodnocení a další 2 týmy z táborského okresu, tedy bez bodového hodnocení. Po soutěži byly vyhlášeny i celkové výsledky.