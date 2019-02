Písek - Vyhráli a obhájili vítězství z roku 2010, velké důvody k radosti ale v ČSSD nemají. Na vině je rozdrobenost zastupitelstva, kam se dostalo deset stran a hnutí. V rozhovoru to přiznává lídr Ondřej Veselý, se kterým Deník hovořil krátce po zveřejnění výsledků.

Volební štáb ČSSD, zleva Roman Ondřich, Filip Rádr a Ondřej Veselý. | Foto: Deník/Klára Černá

Jak dlouho budete dneska slavit?

Na oslavu to zatím moc není. Sice jsme vyhráli a jsme rádi a vážíme si všech hlasů, které jsme dostali, a vážíme si obhajoby mandátů, ale celkový výsledek je velmi komplikovaný. Zastupitelstvo se hodně rozdrobilo, je v něm zastoupeno, pokud se nemýlím, deset stran, a samozřejmě jakékoliv sestavování koalice a programů pro město Písek bude velmi složité.



Určitě jsme spokojení s naším výsledkem, ale s tím, jak to v Písku celkově dopadlo, být určitě spokojeni nemůžeme. Rozdrobenost bude velmi náročná a bude se velmi složitě v Písku cokoliv dělat.



S kým jako prvním zahájíte jednání o vytvoření koalice?

Jednání jsme už zahájili. S kolegy, se kterými jsme už dneska jednali, jsme se dohodli, že se zatím budeme držet zpátky. Dohodli jsme se tak, že se zítra (v neděli) sejdeme ještě jednou. Zatím to nebudu prozrazovat.



Před chvílí jste byl v hotelu Bílá růže, kde má volební štáb ANO 2011. Je to ANO?

Ano, jednali jsme i s ANO.



Kdy by se mohlo uskutečnit ustavující zasedání. Avizoval jste, že se termín bude odvíjet i od koaličních jednání. Na kdy datum vidíte?

V Písku je zvykem, že ustavující zasedání je v pondělí. Pro mě je představitelný termín 10. listopadu. Doufám, že to nebude později, může to být o týden dřív. Jako reálný termín ustavujícího zastupitelstva vidím 10. listopadu.



Do té doby by tedy mělo být jasno, s kým budete vládnout?

Věřím, že ano. Pokud nebude jasno, s kým budeme vládnout, nebo kdo by tady vládl, nemá cenu svolávat ustavující zasedání. V jednom jihočeském městě to zkusili a udělat ze zastupitelstva frašku, kde se nic neodsouhlasí, to bych nerad.



Můžete říci, s kým rozhodně nechcete do koalice?

Nechci to takto říkat, ale pro nás je určitě nepřijatelná strana Písecký patrioti.