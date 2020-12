Kaufland slibuje řadu technologických novinek. Jednou z inovací, která má podle tiskové mluvčí řetězce Renaty Maierl nejen v těchto dnech usnadnit nakupování, je mobilní aplikace K-Scan. "Zákazníci si díky ní mohou zboží sami naskenovat a poté už jen zaplatit u některé ze samoobslužných pokladen," uvedla mluvčí s tím, že právě šest samoobslužných pokladen je další novinkou.

Nakupování usnadní také digitální obrazovky informující o sortimentu a aktuálních akčních nabídkách nebo čtečky pro ověřování cen. O příjemnou atmosféru a snadnou orientaci uvnitř prodejny se postará nová barevná výmalba stěn a přehledný navigační systém u jednotlivých regálů. "Obslužné pulty nabídnou bohatý sortiment uzenin, sýrů, lahůdek a čerstvého masa, mimo jiné i toho z vlastního masozávodu Kauflandu v Modleticích. Nové je také oddělení ovoce a zeleniny s produkty nejvyšší kvality od lokálních i zahraničních pěstitelů nebo zakrytý úsek pečiva, jehož součástí je vyhřívaná vitrína s grilovanými kuřaty," vyjmenovává Renata Maierl.

V prodejně nebudou chybět ani produkty v bio kvalitě, bez lepku či bez laktózy. Novinkou je pak sekce To Go s výrobky pro rychlé občerstvení nebo koutek s řemeslnými pivy Craft Beer. “Rozšířili jsme i celkovou nabídku potravinářských výrobků ve stálém sortimentu, a to o téměř 600 nových artiklů,” zmínila tisková mluvčí.

Zákazníci píseckého Kauflandu mohou využít také skříňky pro úschovu svých věcí či nabíjecí stanice pro elektromobily i elektrokola.

Již od prvních dní pandemie koronaviru se Kaufland zaměřuje také na nadstandardní hygienická opatření. Veškeré pečivo je zakryto ochrannými plexiskly, ta jsou nainstalovaná i na pokladnách a informacích. "Na podlaze jsou vyznačené doporučené rozestupy, několikrát denně probíhá dezinfekce nákupních košíků, vozíků a míst s vysokou frekvencí dotyků. U vstupu do prodejen jsou navíc k dispozici hygienické stanice s dezinfekčním prostředkem a hygienickými ubrousky," informovala Renata Maierl a doplnila, že během slavnostního otevření prodejny ve středu 2. prosince všichni zákazníci dostanou jako pozornost ke svému nákupu u pokladny dárek a voucher na další nákup a mohou se zúčastnit soutěže s Kaufland Card.